الهند تزيد وارداتها من النفط الروسي والعراقي الأقل سعرا

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انتعشت واردات الهند النفطية من روسيا في سبتمبر بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في سبعة أشهر في أغسطس، نتيجة انخفاض أسعارها مقابل نفط الشرق الأوسط، بحسب ما أظهرته بيانات أولية عن التدفقات التجارية من مجموعة بورصة لندن.وأوضحت البيانات أن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، زادت وارداتها من العراق بينما قللت وارداتها من النفط السعودي.وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن واردات الهند من النفط الروسي بلغت نحو 1.55 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بارتفاع 16% عن أغسطس، بينما زادت الواردات من العراق 17% لتصل إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا.