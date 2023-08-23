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الأربعاء، 23-08-2023 02:58 م

بعد فرض رسوم بنسبة 40% .. هذه الدول العربية الأكثر استيراداً للبصل الهندي

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الوكيل الإخباري - فرضت الهند رسوم جمركية بنسبة 40% على صادرات البصل في محاولة منها لتهدئة الأسعار المحلية المتزايدة.

وأثار هذا الإعلان مخاوف في بعض الدول الخليجية باعتبارها الدول الأكثر استيرادا لتأمين إمدادات كافية من الخضار .

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وقالت الهند أكبر دولة مصدرة للبصل في العالم إن الرسوم الجمركية تصب في مصلحة العامة وستظل سارية حتى 11 كانون الأول المقبل.

 

وبحسب المديرية العامة للإحصاء والتجارة الهندية فان، الامارات تعتبر أكثر الدول العربية إستيرادا للبصل الهندي بقيمة 97.3 مليون دولار سنوياً، تليها بالمرتبة الثانية قطر و بمقدار 21 مليون دولار، وتأتي عُمان بالمرتبة الثالثة بمقدار 15.9 مليون دولار، وبعدها الكويت رابعا بمقدار 12 مليون دولار، ويأتي العراق خامسا بمقدار 9.4 ملايين دولار، وفي حين حلت السعودية سادسا بمقدار 7.2 ملايين دولار، وجاءت البحرين سابعا بمقدار 7.1 ملايين دولار، وتأتي لبنان ثامنا بمقدار 40 ألف دولار.

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