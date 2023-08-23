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الأربعاء، 23-08-2023 10:53 ص

ارتفاع أسعار الأرز عالمياً إلى مستويات قياسية

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الأرز عالمياً إلى أعلى مستوياتها أمس الثلاثاء، منذ ما يقرب من 12 عاماً، بعد أن أدى حظر تصدير الأرز في الهند والظروف الجوية السيئة إلى انخفاض إنتاج وإمدادات المواد الغذائية الأساسية في آسيا.اضافة اعلان


وتثير مجموعة من العوامل المخاوف من أن يؤدي نقص إمدادات الأرز إلى العودة إلى زيادة واسعة النطاق في أسعار السلع الغذائية الأخرى في آسيا.

ومن بين تلك العوامل هي المناخ الصعب الناجم عن الاحتباس الحراري العالمي، إلى جانب ظهور ظاهرة (النينيو) للمرة الأولى منذ 7 سنوات، وانسحاب روسيا من مبادرة الحبوب في البحر الأسود، وسياسات القيود الغذائية الحكومية.

و( النينيو) هي ظاهرة مناخية ناجمة عن ارتفاع درجات حرارة المياه في المنطقة الاستوائية الشرقية والوسطى من المحيط الهادئ، ما يؤدي إلى ظروف مناخية قاسية تؤدي إلى إحداث فوضى على مستوى العالم. ( العربية )

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