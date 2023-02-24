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الجمعة، 24-02-2023 11:11 ص

الواردات النفطية للمملكة ترتفع إلى 3.5 مليار دينار العام الماضي

نفط


الوكيل الاخباري - زادت قيمة الواردات النفطية للمملكة خلال العام الماضي 2022، بواقع 1.1 مليار دينار وبنسبة بلغت 47.2 بالمئة.

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وحسب بيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد وصلت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال العام الماضي، إلى حوالي 3.5 مليار دينار، مقارنة مع نحو 2.4 مليار دينار في العام 2021.


وتصدر الوقود والزيوت المعدنية سلم واردات المملكة من المشتقات النفطية خلال العام الماضي لتصل إلى 980 مليون دينار، تلاها النفط الخام (بترول) بنحو 921 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط ( بنزين) حوالي 782 مليون دينار، وديزل (سولار) نحو 770 مليون دينار، والكاز بنحو 13 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بنحو 37 مليون دينار. 


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