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مصدر: فكرة استيراد النفط الروسي الرخيص لم تناقش واعادة الشراء تحتاج ترتيبات

 
الإثنين، 20-02-2023 11:05 ص

مصدر: فكرة استيراد النفط الروسي الرخيص لم تناقش واعادة الشراء تحتاج ترتيبات

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مصدر رسمي مطلع إن فكرة استيراد النفط الروسي واستثمار فرصة هبوط الخام الروسي لم تناقش من الجهات المختصة.

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وبيّن المصدر، لـ " الوكيل الإخباري" أن شركات التوزيع الثلاثة في المملكة هي من تستورد المشتقات النفطية وليست الحكومة، موضحة أن دور الحكومة وفقاً لتعديلات معدل تسعير مشتقات النفط يكون من خلال إلزام الشركات بالشراء من السوق الأقل سعراً بعد أن كان الشراء يتم فقط حسب نشرة "بلاتس" على سعر بورصة سنغافورة.


وأشار أن الأردن لم يسبق له أن استورد نفطاً أو مشتقات نفطية من روسيا، وأن عملية إعادة الشراء من دول استوردت نفط روسي يتطلب العديد من الإجراءات الخاصة الفنية واللوجستية.


ووصل سعر الخام الروسي اليوم إلى 65 دولاراً للبرميل ويأخذ بالانخفاض، بعد قرار دول الاتحاد الأوروبي بفرض سقف سعري للخام الروسي، كعقاب لروسيا إثر الحرب في اوكرانيا، إلى أن قررت روسيا حظر بيع انتاجها لدول أوروبا والذهاب لأسواق كبرى أخرى مثل الصين والهند، التي قامت باعادة تصدير الخام من جديد، مع الإبقاء على هوامش ربح أكبر.


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