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الأربعاء، 31-05-2023 10:23 ص

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من وقوع حادث بمحطة زابوريجيا النووية

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الوكيل الإخباري - حث رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الليلة الماضية، مجلس الأمن الدولي على دعم خمسة مبادئ بشكل لا لبس فيه تهدف إلى منع وقوع حادث نووي وسط الحرب في محطة زابوريجيا.

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وطلب غروسي من طرفي النزاع الالتزام بخمسة مبادئ هي: عدم الهجوم من المحطة أو ضدها؛ عدم استخدام المصنع كمخزن أو كقاعدة للأسلحة الثقيلة أو الأفراد العسكريين، عدم تعريض الطاقة خارج الموقع للخطر، حماية جميع الهياكل والأنظمة والمكونات الأساسية من الهجمات أو التخريب، وعدم اتخاذ أي إجراء يقوض هذه المبادئ.


وأوضح في آخر تحديث لمجلس الأمن الذي ناقش الأمر، أن الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، لا يزال هشًا وخطيرًا للغاية، محذرا من استمرار العمليات العسكرية في المنطقة "وقد تزداد بشكل كبير في المستقبل القريب".


وحذر من خطورة الوضع قائلا "نحن محظوظون لأن حادثًا نوويًا لم يقع"، كما طالب المجلس بتقديم دعمه الواضح، مشيرا الى أن "هذه المبادئ لا تضر أحداً وتفيد الجميع".

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