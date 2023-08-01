الين يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع

الوكيل الإخباري - تراجع الين الياباني مجددا إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الثلاثاء، في وقت يقيم فيه المتداولون الخطوات التي أعلنها بنك اليابان الأسبوع الماضي لتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد، بينما انخفض الدولار الأسترالي قبل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي الخاص بأسعار الفائدة. اضافة اعلان





وخاض الين رحلة محفوفة بالمخاطر منذ يوم الجمعة الماضي عندما اتخذ بنك اليابان خطوة أخرى نحو تحول بطيء يبتعد به عن عقود من التحفيز النقدي الهائل، قائلا إنه سيعرض شراء سندات حكومية يابانية لأجل عشر سنوات بعائد 1.0 % في عمليات ذات عائد ثابت بدلا من العائد السابق البالغ 0.5% .





