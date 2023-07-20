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الخميس، 20-07-2023 07:39 ص

ارتفاع الدولار الأسترالي بعد بيانات وظائف قوية واليوان يقفز

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الوكيل الاخباري - ارتفع الدولار الأسترالي الخميس، بعد أن فاقت بيانات الوظائف في البلاد التوقعات، في حين ارتفع اليوان بعد أن تحركت الصين لكبح انخفاض عملتها من خلال تخفيف قاعدة للتمويل عبر الحدود.

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وأظهرت بيانات الخميس أن التوظيف في أستراليا فاق التوقعات بسهولة للشهر الثاني على التوالي في يونيو، إذ ارتفع صافي التوظيف بمقدار 32600 في يونيو حزيران عن مايو أيار، متجاوزا توقعات السوق زيادة قدرها 15 ألفا.


دفع هذا الدولار الأسترالي للصعود بأكثر من 0.9 بالمئة مسجلا أعلى مستوى خلال يوم عند 0.6834 دولار.


كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.57 بالمئة إلى 0.6299 دولار.
وفي آسيا، قال البنك المركزي وهيئة تنظيم الصرف الأجنبي في الصين إنهما رفعا معيار التكيف الاحترازي الكلي عبر الحدود للشركات والمؤسسات المالية، وهي خطوة تهدف لتسهيل جمع الشركات المحلية أموالا من الأسواق في الخارج.

 

سكاي نيوز


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