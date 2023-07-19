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الأربعاء، 19-07-2023 04:21 م

رهانات قرب انتهاء رفع الفائدة تبقي الذهب عالمياً على ثبات

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الوكيل الاخباري - تحركت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قرب أعلى مستوى في ثمانية أشهر سجلته في الجلسة السابقة، بعد أن زادت بيانات اقتصادية من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، يقترب من إنهاء عمليات رفع أسعار الفائدة.

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وقال كارلو ألبرتو دي كازا، المحلل الخارجي لدى كينسيس موني، إن التوقعات بشأن اجتماع المركزي الأميركي الذي يعقد الأسبوع المقبل لم تتغير، لكن أحدث بيانات للوظائف والتضخم بدأت في إثارة توقعات ببدء خفض أسعار الفائدة في مطلع 2024.

وأسعار الفائدة الأعلى تعني أن أسعار السندات ستتراجع وستزيد عوائدها مما يجعل مثل تلك الاستثمارات أكثر جاذبية من الذهب الذي لا يدر عائدا.

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