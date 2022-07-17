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الأحد، 17-07-2022 12:00 م

اليورو في أدنى مستوى له مقابل الدينار منذ 20 عاماً

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الوكيل الإخباري - سجل سعر صرف اليورو مقابل الدينار الأردني اليوم الاحد، 72 قرشا، وهو أدنى سعر له منذ عام 2002 ، بحسب مدير أحد شركات الصرافة ، أيمن علاونة.

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وأكد العلاونة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفاع الطلب المحلي على اليورو بنحو 30 بالمئة منذ نحو 5 أيام، بسبب لجوء التجار لتغطية التزاماتهم القديمة لليورو بسعر منخفض، ولجوء بعض المواطنين للاحتفاظ بالعملة بهذا السعر.


وأشار إلى أن السوق المحلية تزود باليورو من خلال الشراء من السياح والزوار، والبنوك المحلية والشحن الدولي.


من جهته، قال أمين صندوق جمعية الصرافين الأردنيين، الدكتور خالد الزعبي، إن مصادر اليورو في الأردن، تأتي عبر بوابات استيراد وتصدير العملات في البنوك، أو عبر السياح من خلال محال الصرافة المنتشرة في المملكة.


وأضاف أن الدول المتعاملة والمحيطة بمنطقة اليورو، مستفيدة من مكاسب الانخفاض الحاد لليورو على السلع والمنتجات الأوروبية.


وثمن الدكتور الزعبي دور البنك المركزي الأردني، لتحركه وفق منهجية واضحة، تحافظ على ثبات السوق وكبح التضخم، في ظل التقلبات السياسية العالمية وتأثر سلاسل التوريد وأسعار الشحن والطاقة بها وانعكاساتها على قيم السلع.


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