الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

1.1 مليون يواجهون مستوى كارثيا من الجوع في غزة

أوكرانيا تخسر إيرادات بمليارات الدولارات

الملك يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة التي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

حملة لا تتسوق وأنت جائع توجه جملة من الإرشادات للمستهلكين

مجلس النواب يقر إعادة تأهيل وتشغيل مطار الملكة علياء

انخفاض أسعار الذهب عالميا

كيف تخسر من 3-8 كيلوغرامات من وزنك في رمضان؟

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

المفوض العام للأونروا: المجاعة في قطاع غزة ستطال جميع سكانه

اشتية: لا نقبل أي وجود أجنبي في قطاع غزة مهما كانت جنسيته

الإثنين، 18-03-2024 02:15 م

انخفاض أسعار الذهب عالميا

504082_1_1686907668
الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع صعود الدولار وترقب المستثمرين لسلسلة من اجتماعات السياسة النقدية في بنوك مركزية كبيرة منها المركزي الأميركي هذا الأسبوع.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2147.89 دولار للأونصة، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.16% إلى 2152 دولار للأونصة.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الاتحادية اجتماعها الذي يستمر يومين بخصوص أسعار الفائدة غدا الثلاثاء. وستعلن قرارها بخصوص سعر الفائدة يوم الأربعاء يعقبه إصدار بيان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65f827e9423604518808a71a

أوكرانيا تخسر إيرادات بمليارات الدولارات

542866_5_1708599642

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

32024410393716709493

هكذا بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن

65f7f6a54236040dac77179f

مصر.. الدولار يسجل انخفاضا ملموسا أمام الجنيه

1710746860896

نمو الصادرات الأردنية إلى السعودية العام الماضي

65f7e8b84236040bb839a332

مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني

أخبار متعلقة
0011011

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من شركات التعدين وتوقعات الأرباح

542649_4_1708503403

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

LYNXNPEK1P01S_L

الذهب يتراجع عالمياً وترقب لموعد أول خفض للفائدة

0010

الذهب عالمياً يحافظ على بريقه وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

LYNXNPEK1J03Y_L

استقرار أسعار الذهب عالمياً اليوم

download

الذهب عالمياً يتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي