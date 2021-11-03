الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يدين هجوم إرهابي استهدف مستشفى عسكري في كابول

انخفاض أسعار الشحن البحري لن يؤثر على أسعار الملابس في الأسواق

وفيات الأربعاء3-11-2021

21 ألفا و650 إصابة كورونا نشطة في الأردن الأربعاء

أسعار الذهب الأربعاء 3/ 11/ 2021

التعليم العالي: تحديد موعد بدء التقديم للاستفادة من المنح والقروض

تشكيلات التربية على طاولة الإدارية النيابية الأربعاء

انخفاض ملموس على أجور الشحن البحري

موجة حزن تجتاح تويتر إثر قضية وفاة حمدة الخياطة

مراكز إعطاء لقاح كورونا الأربعاء 2021/11/3

الأربعاء، 03-11-2021 08:38 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

نفط 4


الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت زيادة كبيرة في مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، مع تصاعد الضغوط على منظمة أوبك لزيادة الإمدادات.

اضافة اعلان


وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" بنسبة 1.2 في المئة إلى 83.74 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.6 في المئة إلى 82.59 دولار للبرميل.
وخلال قمة المناخ في غلاسكو، ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن باللوم في ارتفاع أسعار النفط والغاز على رفض دول "أوبك" ضخ المزيد من النفط الخام.


في غضون ذلك، قالت مصادر في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1331600_0

أسعار الذهب الأربعاء 3/ 11/ 2021

112021110731506689885

استقرار أسعار الذهب عالميا

6180dfc64c59b739a952eea0

صحيفة ألمانية:جملة واحدة من بوتين قلبت حال سوق الغاز بأوروبا

19_2021-637642356926879556-687

17 ألف سفينة مرت عبر قناة السويس خلال 10 أشهر

618117094c59b755bd70ddef

مصرفيو السودان يعلقون عصيانهم مؤقتا

1mlj7

أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم الثلاثاء في فلسطين

أخبار متعلقة
نفط3

ارتفاع أسعار النفط عالميا

6178f4434c59b76ff548afa5

انخفاض أسعار النفط عالميا

6171078d4c59b7558d432969

ارتفاع أسعار النفط عالميا

النفط

تراجع أسعار النفط عالميا

بنزين1

توقع ارتفاع أسعار المحروقات الشهر القادم

615a9f944236043184536d89

انخفاض أسعار النفط عالميا