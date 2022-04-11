انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري-تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارين اليوم الاثنين، عقب انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن أعلنت دول عن خطط لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية، ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين.



هبط خام برنت 2.05 دولار أو 2.0% إلى 100.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0620 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.17 دولار أو 2.2% إلى 96.09 دولار.



وتراجع خام برنت الأسبوع الماضي 1.5%، بينما خسر النفط الأميركي 1%. وتعرض الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذ يونيو 2020.

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