انخفاض إنتاج أوبك + من الخام بمقدار 340 ألف برميل يومياً الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - ذكر تقرير لوكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية أن إنتاج "أوبك +" من الخام انخفض بمقدار 340 ألف برميل يومياً في كانون الثاني الماضي.

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ويعد هذا الانخفاض الأكبر في 6 أشهر، حيث نفذ بعض أعضاء التحالف تخفيضات طوعية، بينما أغلق متظاهرون أكبر حقل في ليبيا لأكثر من أسبوعين.



وأشار التقرير إلى أنه مع ذلك، كان انخفاض الإنتاج أقل بكثير من التخفيضات التي تعهدت بها المجموعة، التي تبلغ نحو 700 ألف برميل يوميا للربع الأول من عام 2024، مع تجاوز العراق حصته بكثير، بينما لم تتمكن كازاخستان والإمارات والكويت من تحقيق أهدافها الجديدة.



وأسهمت دول أوبك الـ12 بنصيب الأسد في انخفاض الإنتاج على أساس شهري، حيث انخفض إنتاج المجموعة الأساسية بمقدار 310 آلاف برميل يوميا.



وبحسب التقرير ضخ أعضاء أوبك 26.49 مليون برميل يوميا من الخام بشكل جماعي، انخفاضا من 26.80 مليون برميل يوميا في كانون الأول، عندما تم إلغاء الإنتاج.