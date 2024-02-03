الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لدعم جهود الأونروا في غزة

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان تخصيص 5 ملايين دولار لدعم جهود سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.



وأكد بن زايد حرص دولة الإمارات على دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في القطاع، ومساندة سيغريد كاغ في جهودها لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم.

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وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".