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الثلاثاء، 19-07-2022 04:24 م

انخفاض صادرات الخام السعودية إلى 7.05 مليون برميل في ايار الماضي

ببببب


الوكيل الإخباري - كشفت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن صادرات الخام السعودية في أيار الماضي انخفضت إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر عند 7.050 مليون برميل يوميا عما كانت عليه في نيسان.

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وبذلك تكون صادرات الخام في أيار قد انخفضت بنحو 4.5%، عن نيسان.

ومن ناحية أخرى زاد إنتاج السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من الخام في أيار إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين إلى 10.538 مليون برميل يوميا من 10.441 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.


واختتمت زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للبلاد في الأيام الماضية دون أي إعلان عن أن المملكة ستزيد إنتاجها للمساعدة في خفض أسعار الوقود.

 

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم الثلاثاء إنه لا يرى نقصا في النفط بالسوق وإنما يوجد نقص في طاقة التكرير مما يجعل من الضروري زيادة الاستثمار في القدرة على معالجة النفط الخام إلى مختلف المنتجات النفطية. ( العربية)

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