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انخفاض عدد الشيكات المتداولة بالأردن 7% خلال الشهر الماضي

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الأربعاء، 09-03-2022 03:25 م

انخفاض عدد الشيكات المتداولة بالأردن 7% خلال الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - بينت أرقام رسمية، انخفاض عدد الشيكات المتداولة في الأردن، خلال شباط الماضي، بنسبة 7%، مقارنة مع كانون الثاني السابق. اضافة اعلان


وأوضحت الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه بلغ إجمالي عدد الشيكات المتداولة خلال الشهر الماضي 532 ألف شيك. 

وبينت أن عدد الشيكات المعادة وصل إلى 16816 شيك، منها 11021 شيك لاسباب مالية، و 5795 شيك لأسباب فنية. 

ووصل إجمالي قيمة الشيكات المعادة إلى 92 مليون و930 ألف دينار، بنسبة بلغت 3.1%. 

وانخفضت قيم الشيكات التي أعيدت لأسباب مالية بنسبة 12% بالمقارنة مع شهر كانون الثاني، كما انخفضت نسبة الشيكات التي أعيدت لأسباب فنية بنسبة 24%. 

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