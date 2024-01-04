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الخميس، 04-01-2024 10:47 ص

انخفاض ليرة الذهب 4 دنانير بالأردن اليوم

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الوكيل الإخباري- انخفض سعر ليرة الذهب بمقدار اربعة دنانير بانواعها الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم الخميس بعد انخفاض سعر غرام الذهب أمس بمقدار 40 قرشاً  .اضافة اعلان


حيث وصل سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات الى 335 دنيارا ، فيما وصل سعر ليرة الذهب الرشادية بوزن 7 غرامات الى 295 دينارا وفقا لامين سر النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب 

واشار ديب ان سعر الاونصة اليوم بلغ 2048 دولارا في التداولات العالمية 

هذا وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم عند 41.3 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.6 دينارا للشراء منهم

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