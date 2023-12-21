عيار 21 .. أسعار الذهب والليرة بالأردن اليوم

الوكيل الإخباري- استقر سعر غرام الذهب والليرة الانجليزية والرشادية اليوم الخميس في الاردن وفقا للنقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .



حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 41.4 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 39.7 ديناراً للشراء منهم ، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 36.9 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 33.9 دينارًا للشراء منهم. وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة



وفيما يتعلق بالليرة الذهبية، فقد استقر سعر ليرة الذهب عيار 21 للإنجليزية (بوزن 8 غرامات) عند 336 دينارًا، بينما بلغت 296 دينارًا لليرة الرشادية عيار 21 (بوزن 7 غرامات) وفقا لما اكده امين سر النقابة سليم ديب

اضافة اعلان



