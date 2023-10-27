انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 500 نقطة

الوكيل الاخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الخميس 520 نقطة بعد خسارة مماثلة يوم أمس.

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وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم 251 نقطة ليغلق على 32784 نقطة، فيما انخفض مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 225 نقطة فقط ليتراجع الى 12595 نقطة.



أما مؤشر (S&P500) فانخفض 49 نقطة ليتراجع الى 4137 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 6 نقاط ليصل الى 1657 نقطة.



الى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي الخام (وسن تكساس) بقيمة دولارين ليصل الى 83 دولارا للبرميل الواحد.