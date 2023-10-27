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قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

الجمعة، 27-10-2023 12:18 ص

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 500 نقطة

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الوكيل الاخباري-  انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الخميس 520 نقطة بعد خسارة مماثلة يوم أمس.

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وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم 251 نقطة ليغلق على 32784 نقطة، فيما انخفض مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 225 نقطة فقط ليتراجع الى 12595 نقطة.


أما مؤشر (S&P500) فانخفض 49 نقطة ليتراجع الى 4137 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 6 نقاط ليصل الى 1657 نقطة.


الى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي الخام (وسن تكساس) بقيمة دولارين ليصل الى 83 دولارا للبرميل الواحد.

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