ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 280 نقطة

الوكيل الاخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الاثنين، 285 نقطة فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي كثيرا.

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وارتفع مؤشر داو جونز 197 نقطة ليغلق على 33604 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 52 نقطة ليصل الى 13484 نقطة.



أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا 27 نقطة ليغلق عند 4335 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، عند 1755 نقطة، بعد ارتفاعه 9 نقاط.



إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) أربعة دولارات ليصل الى 86 دولارا للبرميل الواحد.