الأربعاء 04-10-2023
الوكيل الاخباري

أعراض نقص الماء بالجسم

أفضل الأطعمة للتخلص من القولون العصبي

فرنسا توافق على عقد اتفاق مع أرمينيا حول تزويدها بمعدات عسكرية

46 إصابة باختناق ناتج عن مادة تعقيم تربة في الكريمة

إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله بالشونة الجديدة

البدء بإجراء عمليات تبديل المفاصل في مستشفى الملك طلال العسكري

إجراء عملية الأولى من نوعها بالاردن في مستشفيات البشير

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الملكة تطلع على برامج مركز كونوي لتعليم اللاجئين في بلفاست

أوقاف الكرك تحتفي بالمولد النبوي الشريف

 
الأربعاء، 04-10-2023 12:37 ص

خسارة مؤشرات الأسهم الأميركية 760 نقطة

1696365333585


الوكيل الاخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 760 نقطة، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة إلى 4.8 في المئة.

اضافة اعلان


ويراهن المستثمرون على أن قوة الاقتصاد ستعني ارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة أطول.


وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم، 430 نقطة ليغلق على 32002 نقطة، فيما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 248 نقطة ليصل الى 13059 نقطة.


أما مؤشر (S&P500) فانخفض أيضا 58 نقطة ليغلق عند 4229 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 28 نقطة ليغلق عند 1729 نقطة.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) عند 89 دولارا للبرميل الواحد.

إقرأ ايضا
651c0aea42360443c501f802

بيسكوف: الاهتمام بسعر الدولار في روسيا صار من الماضي

525

قطر.: وضع حجر أساس مشروع توسعة حقل الشمال لزيادة إنتاج الغاز

2278811-121928082

المركزي الأسترالي يثبت أسعار الفائدة

5

أوبك: توقع ارتفاع الطلب على الطاقة 25% مع حلول عام 2045

5525

أسهم أوروبا تواصل الهبوط

2278911-1434281441

اتفاق جديد لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ليتوانيا

أخبار متعلقة
651c0aea42360443c501f802

بيسكوف: الاهتمام بسعر الدولار في روسيا صار من الماضي

LYNXNPEE7M095_L

تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة تربك الأسواق

1696278917859

انخفاض مؤشر داو جونز وتراجع النفط

227428_4_1695977254

نمو الاقتصاد البريطاني 0.2% في الربع الثاني من العام الحالي

20

أوكرانيا: ارتفاع الدين العام إلى 134 مليار دولار

2

الاقتصاد الأسرع نموا في العالم قد ينمو 100 % قريبا