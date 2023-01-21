انخفاض معدل المواليد وتحذير من تأثيره على العالم

الوكيل الإخباري - مع تجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات شخص في عام 2022، تشير آخر الأرقام في المقابل، إلى تراجع عدد الولادات في مختلف بقاع الأرض.

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ويوضح معهد الإحصاء في الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إلى إنجاب الأوروبيين عددا أقل من الأطفال مقارنة بالماضي، حيث تسجل فرنسا أعلى معدل للخصوبة في الاتحاد الأوروبي بـ1.83 طفل لكل امرأة.



وجاءت رومانيا في المركز الثاني، تليها أيسلندا والتشيك، حيث تلد النساء في المتوسط 1.70 طفل.



فيما تشترك البلدان الأخرى في أوروبا التي يتناقص عدد سكانها - إيطاليا والبرتغال وبولندا واليونان - في معدلات خصوبة منخفضة، تتراوح بين 1.2 و1.6 طفل لكل امرأة.



وسجل نفس التراجع بشكل خاص في البلدان الآسيوية، مثل كوريا واليابان والصين، التي ستتخلى عن مكانتها باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان لصالح الهند خلال عام 2023، بسبب تسجيلها ركودا في المواليد.( سكاي نيوز )