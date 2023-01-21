السبت 21-01-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل مثيرة حول الاستيلاء على مسكوكات أثرية وذهبية وبيعها خارج الأردن

انخفاض معدل المواليد وتحذير من تأثيره على العالم

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

إغلاق مؤقت لطريق خدمات قناة الملك عبدالله من الأحد وحتى الاثنين المقبل

نقيب الألبسة: الخصومات على البضائع الشتوية أكثر نسبياً من المعتاد

الدفاع المدني: 919 حالة إسعافية الجمعة

ضريبة الدخل والمبيعات: نظام الفوترة لم يأتي لإقرار ضريبة

الدوريات الخارجية تسيطر على تسريب مادة البنزين من أحد صهاريج نقل

تقرير: الفضة بديل الذهب خلال سنوات الركود والتضخم

الوطني للأمن السيبراني يحذر من طلبات الصداقة على منصات التواصل - فيديو

 
السبت، 21-01-2023 01:32 م

انخفاض معدل المواليد وتحذير من تأثيره على العالم

98639777-c9a8-441f-809d-1f7e9735553c--QHL3T


الوكيل الإخباري - مع تجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات شخص في عام 2022، تشير آخر الأرقام في المقابل، إلى تراجع عدد الولادات في مختلف بقاع الأرض.

اضافة اعلان


ويوضح معهد الإحصاء في الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إلى إنجاب الأوروبيين عددا أقل من الأطفال مقارنة بالماضي، حيث تسجل فرنسا أعلى معدل للخصوبة في الاتحاد الأوروبي بـ1.83 طفل لكل امرأة.


وجاءت رومانيا في المركز الثاني، تليها أيسلندا والتشيك، حيث تلد النساء في المتوسط 1.70 طفل.


فيما تشترك البلدان الأخرى في أوروبا التي يتناقص عدد سكانها - إيطاليا والبرتغال وبولندا واليونان - في معدلات خصوبة منخفضة، تتراوح بين 1.2 و1.6 طفل لكل امرأة.


وسجل نفس التراجع بشكل خاص في البلدان الآسيوية، مثل كوريا واليابان والصين، التي ستتخلى عن مكانتها باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان لصالح الهند خلال عام 2023، بسبب تسجيلها ركودا في المواليد.( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
سصسييسيييي

بعد تقارير عن تسريح 80%.. ماسك يكشف عدد موظفي تويتر

الاستثمار-في-الفضه-ام-الذهب

تقرير: الفضة بديل الذهب خلال سنوات الركود والتضخم

555

الذهب عالمياً يحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي

40eef42e-b8bd-4b0d-be1e-ee92fab81f62

عقل: مسار النفط ضبابي وتوقعات ببقاء سعر البرميل أقل من 100 دولار هذا العام

ليرة

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي بعد أكبر ارتفاع على الذهب العام الحالي

1614346149511

النفط يصعد للأسبوع الثاني وسط تفاؤل بزيادة الطلب الصيني

أخبار متعلقة
58e4ad96-f48e-4fb9-a88e-71f87dab2773-1

مجموعة السبع تقرر مراجعة تسعير النفط الروسي

63c941964c59b7172c126882

الاتحاد الأوروبي متخوف من الشتاء القادم

bf4738a1-9053-4a47-8015-9b92c1f44794

قلق في سوق الديزل العالمي بسبب عقوبات مرتقبة على روسيا

economy-150220-4

اقتصاد ألمانيا يشهد جمودا في الربع الأخير وينمو بنسبة 1.9 بالمئة خلال 2022

2090671-1232867052

دراسة: تكلفة المعيشة تؤرق 90% من الأوروبيين

5585

تركيا.. 20 مليار دولار صادرات السيارات إلى الاتحاد الأوروبي