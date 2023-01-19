الاتحاد الأوروبي متخوف من الشتاء القادم

الوكيل الاخباري- يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى شراء كميات إضافية كبيرة من الغاز لتجديد مرافق التخزين تحت الأرض بحلول موسم الشتاء القادم، لأنها قد لا تحتوي على نفس القدر من الغاز الروسي مثل هذا الشتاء.

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وجاء ذلك بحسب ما صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".



وقال المسؤول الأوروبي: "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل بشأن قضايا أمن الطاقة. نعم، لدينا مخزون كبير من الغاز هذا الشتاء ويمكننا التأكد من أننا سنجتاز الشتاء الحالي. تم ضخ الكثير من الغاز الروسي إلى منشآت التخزين الخاصة بنا (الأوروبية) لكن هذا لن يحدث في الشتاء المقبل. لذلك لا يزال يتعين علينا البحث عن كميات إضافية كبيرة من الغاز من الموردين الآخرين لفصل الشتاء المقبل".



وأشار المسؤول إلى أن "الاقتصاد الصيني يستأنف أنشطته على خلفية تخفيف الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا، وربما تبحث بكين أيضا عن إمدادات غاز إضافية".

روسيا اليوم