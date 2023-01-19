الخميس 19-01-2023
الوكيل الاخباري

الزميل الصحفي صبري الوردات في ذمة الله

سبب وفاة الفنان الكوميدي الشهير عزيز

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلين عن لواء البترا

وفاة الكوميدي الشهير عزيز عن عمر ناهز 27 عاماً

الامن العام : وفاة مواطن سقط من الطابق الرابع لعمارة بالمفرق

توقيع اتفاقية تعديل شراء طائرات F16 من أمريكا

قصة سماعات أذن الملك

الحكومة تتسلم مخرجات الحوار الوطني بشأن خارطة تحديث القطاع العام

ارتفاع الذهب عالمياً ويصل لـ 1910 دولار للأوقية

الاتحاد الأوروبي متخوف من الشتاء القادم

 
الخميس، 19-01-2023 04:57 م

الاتحاد الأوروبي متخوف من الشتاء القادم

63c941964c59b7172c126882


الوكيل الاخباري- يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى شراء كميات إضافية كبيرة من الغاز لتجديد مرافق التخزين تحت الأرض بحلول موسم الشتاء القادم، لأنها قد لا تحتوي على نفس القدر من الغاز الروسي مثل هذا الشتاء.

اضافة اعلان

 

وجاء ذلك بحسب ما صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".

وقال المسؤول الأوروبي: "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل بشأن قضايا أمن الطاقة. نعم، لدينا مخزون كبير من الغاز هذا الشتاء ويمكننا التأكد من أننا سنجتاز الشتاء الحالي. تم ضخ الكثير من الغاز الروسي إلى منشآت التخزين الخاصة بنا (الأوروبية) لكن هذا لن يحدث في الشتاء المقبل. لذلك لا يزال يتعين علينا البحث عن كميات إضافية كبيرة من الغاز من الموردين الآخرين لفصل الشتاء المقبل".

وأشار المسؤول إلى أن "الاقتصاد الصيني يستأنف أنشطته على خلفية تخفيف الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا، وربما تبحث بكين أيضا عن إمدادات غاز إضافية".

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
385327_1_1597050411

ارتفاع الذهب عالمياً ويصل لـ 1910 دولار للأوقية

2096736-100872263

روسيا: مستعدون لتصدير ما يصل إلى 60 مليون طن من الحبوب في 2023

2096696-1561065459

الاقتصادات العربية حققت نموا 5.4 % العام الماضي

143-093006-rapid-developments-confuse-global-energy-price_700x400

وكالة الطاقة الدولية: الأسواق قد تشهد نقصاً أكبر بالإمدادات في 2023

ما_هي_عملة_لبنان

لأول مرة في تاريخ لبنان .. الدولار الواحد يسجل 50 ألف ليرة

381648_36_1663307184

وزير الخزانة الأميركي الأسبق: هناك احتمالية لحدوث ركود اقتصادي في 2023

أخبار متعلقة
bf4738a1-9053-4a47-8015-9b92c1f44794

قلق في سوق الديزل العالمي بسبب عقوبات مرتقبة على روسيا

economy-150220-4

اقتصاد ألمانيا يشهد جمودا في الربع الأخير وينمو بنسبة 1.9 بالمئة خلال 2022

2090671-1232867052

دراسة: تكلفة المعيشة تؤرق 90% من الأوروبيين

5585

تركيا.. 20 مليار دولار صادرات السيارات إلى الاتحاد الأوروبي

ههه

بريطانيا ترصد 700 مليون جنيه لتحسين المناطق الفقيرة

Screenshot 2023-01-01 075230

رسميا.. دولة جديدة تعتمد اليورو وتنضم إلى منطقة شنغن