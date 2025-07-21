ما الذي سيجعل "GPT- 5" أكثر تميزاً؟

ويأتي هذا الترقب في وقت يشهد فيه قطاع الذكاء الاصطناعي تنافسًا حادًا بين كبرى الشركات، من بينها Anthropic، وغوغل بنموذجها "Gemini"، وxAI التي طرحت مؤخرًا "Grok 4"، بالإضافة إلى ميتا، ومايكروسوفت، وDeepSeek.
ووفقًا لما أورده موقع "Tom’s Guide" المتخصص بالتكنولوجيا، فإن معظم هذه النماذج لم تشهد تحديثات رئيسية في الآونة الأخيرة، باستثناء xAI، ما يفسح المجال أمام GPT-5 لإحداث قفزة نوعية.
ويتوقع أن يتضمّن النموذج الجديد تحسينات كبيرة في الأداء والذاكرة، وقدرات برمجية متطورة، مما يُعزز مكانة "OpenAI" كلاعب رائد في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، خصوصًا في ظل تطوير الشركة لمنصة ChatGPT Agent، التي تستهدف تقديم تجربة استخدام أكثر تقدمًا وشمولًا.
وبحسب مراقبين، فإن GPT-5 قد يضع "شات جي بي تي" مجددًا في صدارة المنافسة، بفضل قدراته المحتملة على التعامل مع مهام معقدة، ودعم حالات استخدام أكثر تنوعًا في قطاعات مثل التعليم،
والتسويق، والبرمجة، وخدمة العملاء.
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