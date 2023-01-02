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الإثنين، 02-01-2023 12:24 م

بريطانيا تنهي كافة تعاقدات الغاز مع روسيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة البريطانية عن انهاء كافة تعاقدات الغاز مع الحكومة الروسية وأشارت الخارجية البريطانية أن القرار يأتي لتقويض الحرب الروسية في أوكرانيا.

أعلن مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة أنه أنهى جميع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي (LNG)، إضافة إلى حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي المسال لتقويض موارد موسكو المالية.

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وقال مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة أنه أنهى جميع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي (LNG) ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.


وكانت حكومة المملكة المتحدة قد التزمت سابقًا بإنهاء واردات النفط والفحم من روسيا بحلول نهاية العام، وإنهاء واردات الغاز "في أقرب وقت ممكن بعد ذلك". ( investing

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