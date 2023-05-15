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الإثنين، 15-05-2023 04:39 م

بريطانيا.. كاميرات تستخدم الذكاء الاصطناعي لكشف الذين يرمون القمامة على الطرق

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الوكيل الإخباري - قررت المملكة المتحدة بدأ استخدام كاميرات ذكية تعتمد الذكاء الاصطناعي على الطرق تكشف السائقين الذين يرمون القمامة من نوافذهم لمحاسبتهم قانونياً.اضافة اعلان


وتعتمد هذه الكاميرات على الذكاء الاصطناعي لتحسين سرعة الاكتشاف وتوفير الوقت بإلغاء الحاجة لمراجعة تسجيلات الكاميرات يديوياً.

ومن المقرر تركيب تلك الكاميرات في بعض المواقع خلال الأسابيع المقبلة، وذلك سعياً للتعرف على السائقين الذين يرمون قمامتهم على الطرقات.

وتشير صحيفة The Metro البريطانية إلى أن المخالفين قد يتعرضون إلى غرامة مالية تقدر ب 100 جنيه إسترليني.

وتأتي هذه المبادرة ضمن تجربة تجريها هيئة الطرق الوطنية البريطانية، وهي هيئة أنشئت بغرض صيانة وتحسين الطرقات العامة في البلاد.

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