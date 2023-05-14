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الأحد، 14-05-2023 01:07 م

تشغيل أول خط حافلات نقل ركاب ذاتية القيادة في بريطانيا الاسبوع القادم

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات البريطانية، أنه خلال الأسبوع القادم وللمرة الأولى سيتم تشغيل أول خط للحافلات "ذاتية القيادة" في ادنبره عاصمة اسكتلندا، وسيكون سائقو الحافلات موجودون لاستلام القيادة في حالات الطوارئ فقط.اضافة اعلان


وبينت السلطات أنه يتوفر في الحافلات الجديدة نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد المركبات الأخرى الموجودة على الطريق لتفادي حوادث الاصطدام، فيما ستمسح كاميرات وجهاز رادار الطريق لتجنب المشاة.

ويسكون أول عمل لهذه الحافلات على خط ممتد لـ 22 كيلومتر في غرب العاصمة الأسكتلندية، وسيقل قرابة 10 آلاف راكب أسبوعياً.



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