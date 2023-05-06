السبت 06-05-2023
الوكيل الاخباري

كم تبلغ تكلفة حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ؟

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

طوقان: الطاقة النووية خيار استراتيجي

الاحتلال يعتقل شابين من القدس بعد الاعتداء على أحدهما بالضرب المبرح

ارتفاع أسعار معظم أنواع الدخان في الأردن

النواب يؤكد مواصلة دوره الرقابي على التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ51 على التوالي

الجغبير: القطاع الصناعي استحوذ على 70 % من الاستثمارات المتدفقة للأردن

الشواربة: أكثر من 2.5 مليار دينار قيمة الأراضي التي تملكها أمانة عمان

الحكومة تُحدد أسعار بيع الشعير والنخالة لمربي المواشي - أرقام

 
السبت، 06-05-2023 01:22 م

كم تبلغ تكلفة حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ؟

64538c4b4c59b76e7b07b239


الوكيل الإخباري - قدَّر محللون وتقارير صحفية غربية تكلفة حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، ، بين 100 إلى 150 مليون جنيه إسترليني، وهو ما أثار جدلا في المملكة المتحدة التي تعاني من أزمة اقتصادية راهنة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

اضافة اعلان


وسيقام الاحتفال على مدى 3 أيام، يشمل مسيرة عامة ضخمة إضافة إلى إقامة مظاهر احتفالية في الشوارع.


وعلى عكس حفلات الزفاف الملكية التي تتحمل العائلة المالكة تكاليفها، فإن تمويل احتفالات تتويج الملك سيكون من الأموال الحكومية ومن دافعي الضرائب، على أن يجري تقدير التكلفة الإجمالية بعد شهور من الحدث الذي يحظى بمتابعة عالمية.


ويتوج تشارلز (74 عاما) في كنيسة وستمنستر آبي بلندن، في حفل كبير سيرتدي فيه أو يُسلم خلاله زيا احتفاليا خاصا مزينا برموز دينية وتاريخية.


يشارك حوالي 5 آلاف من أفراد القوات المسلحة البريطانية في تتويج الملك تشارلز الثالث، وينضم إليهم جنود من أكثر من 30 دولة من دول الكومنولث لتشكيل واحد من أكبر الاحتفالات العسكرية منذ عقود.


ستدوي أصوات التحية بالبنادق في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بلحظة تتويج الملك قبل أن يحلق عسكريون في وقت لاحق بأكثر من 60 طائرة، من طراز "سبيفاير"، التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وطائرات مقاتلة حديثة.

أشار متحدث باسم قصر باكنغهام إلى أنه بالنظر لكون تتويج الملك تشارلز هو مناسبة وطنية للدولة، فإن مصادر تمويله تشمل "المنحة السيادية"، إضافة لحكومة المملكة المتحدة.


ويتم تغطية الكثير من نفقات العائلة المالكة من خلال مدفوعات دافعي الضرائب السنوية المعروفة باسم المنحة السيادية، الذي يمثل الدخل الخاص للعائلة المالكة، ومعظمه من دوقية لانكستر، وبلغ في آخر تقدير 86 مليون جنيه إسترليني.


وتقدم هذه الأموال من الحكومة إلى الملك بناءً على أرباح شركة "كروان" العقارية، وهي مجموعة ضخمة من الأراضي والممتلكات والأصول في المملكة المتحدة التي تعود ملكيتها إلى الملك البريطاني، وبلغ صافي أرباحها عام 2020 نحو 475 مليون دولار.

إقرأ ايضا
3-copy-3

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

612f3dfe5c4df

الجغبير: القطاع الصناعي استحوذ على 70 % من الاستثمارات المتدفقة للأردن

7347602871683261498

أسعار النفط تنخفض للأسبوع الثالث بتأثير مخاوف ركود الاقتصاد

52023210715646615716

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 30 قرشا للغرام

1683355666386

صادرات تجارة عمان تزيد 58.2 % بالثلث الأول من العام الحالي

2175161-349881883

أكبر اقتصادات أوروبا يواجه شبح الانكماش

أخبار متعلقة
552

تصريح صادم لكبير اقتصاديي بنك إنجلترا: البريطانيون الآن أفقر

6437c6e74c59b71edc3edc41

تقرير يرجح تعويما جديدا للجنيه المصري قريبا