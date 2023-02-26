بريطانيون يواجهون الرفوف الفارغة.. لماذا اختفت الطماطم؟

الوكيل الإخباري - يعاني البريطانيون نقصا شديدا في بعض الخضار هذه الأيام، فلا يجدون مكونات كثيرة ألفوا أن يشتروها لأجل تحضير سلطات معروفة، وسط جدل في البلاد حول الطرق الممكنة لمعالجة الأزمة التي يبدو أنها سائرة نحو التفاقم مستقبلا.

اضافة اعلان



وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن نقص الخضار لا يقتصر على الخس، بل يمتد أيضا إلى ثمار أخرى يجري تناولها بكثرة مثل الطماطم (البندورة).



وتأثرت واردات بريطانيا من خضار كثيرة، بسبب تراجع المحاصيل في جنوب أوروبا ودول شمال إفريقيا، خلال الفترة الأخيرة بسبب ظروف الطقس.



وأمام هذا النقص، بادرت متاجر في بريطانيا إلى الإلزام بـ"حصة محددة" لكل زبون، مثل عدم تجاوز عدد معين من حبات البندورة.



وتداول مستخدمون لمنصات التواصل في بريطانيا، صورا لرفوف الفواكه والخضار وقد باتت فارغة، في مؤشر واضح على نقص التموين. ( سكاي نيوز )