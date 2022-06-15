بسبب الأزمة الإقتصادية.. حكومة تدعو شعبها لتقليل شرب الشاي

الوكيل الإخباري - يكافح اقتصاد باكستان للبقاء واقفا على قدميه، وسط ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة بشكل سريع، في أزمة انعكست حتى على المشروب الشعبي الأول في البلاد هو الشاي.اضافة اعلان
ويعتبر الباكستان أكبر مستورد للشاي في العالم، حيث بدأ يحث مواطنيه على شرب كميات أقل من هذا المشروب، لأن الواردات تفرض ضغوطا مالية إضافية على الحكومة.
وقال وزير التخطيط والتنمية في باكستان أحسن إقبال، إن الباكستانيين قد يقللون من استهلاكهم للشاي إلى كوب أو كوبين في اليوم، بسبب أعباء استيراده على البلاد.
وفي عام 2022، تجاوزت قيمة واردات الشاي في الدولة الواقعة في جنوب آسيا التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، عتبة 640 مليون دولار.
وتواجه باكستان تحديات اقتصادية شديدة منذ أشهر، أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. ( سكاي نيوز
)