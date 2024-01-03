الأربعاء 03-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الصفدي: إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف بالحكومة الإسرائيلية

اول تعليق من حسن نصر الله على اغتيال العاروري

صناعة الزرقاء: مليار و315 مليون دولار صادرات الغرفة لعام 2023

فرنسا تندد بتصريحات وزيرين إسرائيليين تدعو لتهجير الغزيين

بالتفاصيل.. مصدر أمني لبناني يكشف طريقة اغتيال العاروري

بيان صادر عن الحكومة الاردنية

الملك يعزي السماوي والشنيكات

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

أول تعليق من الرئيس الإيراني على هجوم كرمان

رئيس النواب يلتقي السفير الكويتي

عاجل

الصفدي: إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف بالحكومة الإسرائيلية

الأربعاء، 03-01-2024 06:30 م

ارتفاع أسعار النفط بعد تعطل أكبر حقل في ليبيا

.212
الوكيل الاخباري - ارتفع خام برنت القياسي نحو دولار للبرميل، اليوم الأربعاء، بعد تقارير عن تعطل أكبر حقل نفط في ليبيا، مما أجج المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوتر في البحر الأحمر.اضافة اعلان


وارتفع خام برنت 63 سنتا إلى 76.52 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا إلى 70.88 دولار للبرميل.

وقال مهندسان لوكالة رويترز إن الاحتجاجات أدت إلى خفض جزئي في الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط بنحو دولارين في وقت سابق من الأسبوع بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر.

إقرأ ايضا
1704300126868

صناعة الزرقاء: مليار و315 مليون دولار صادرات الغرفة لعام 2023

01

الذهب عالمياً قرب أدنى مستوى في أسبوعين

12202326143857891639453

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم

65952e8e4c59b73d014e6199

شركة شحن عالمية تعلن تحويل مسار سفنها لرأس الرجاء الصالح

6595105c4c59b729e70d937e

إيران لا ترى فائدة في منظمة التجارة العالمية بوجود "بريكس" ومنظمة شنغهاي

1704265819223

1.433 مليار دينار صادرات تجارة عمان العام الماضي

أخبار متعلقة
4-9-1

توترات البحر الأحمر ومخاوف الإمدادات تقفز بأسعار النفط اكثر من 2%

WhatsApp Image 2023-12-31 at 2.47.53 PM

"ميرسك" تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة

0141

أسعار النفط تهبط مع تراجع اضطرابات الشحن في البحر الأحمر

741

انخفاض أسعار النفط وسط ترقب المستثمرين لتطورات البحر الأحمر

65896e324236044146655d1c

"عملاق الشحن العالمي" يعلن استئناف ملاحة سفنه عبر البحر الأحمر

60f881554236046ab1764613

النفط يرتفع مع إعلان أميركا إطلاق قوة عمل في البحر الأحمر