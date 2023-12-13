للمرة الرابعة على التوالي .. الفيدرالي يثبت سعر الفائدة

الوكيل الإخباري - أصدر الفيدرالي الأمريكي، اليوم الاربعاء، قراره الأخير بشأن الفائدة هذا العام، وجاء القرار كما توقع الاقتصاديون والمستثمرون بتثبيت الفائدة في نطاق 5.25% - 5.50% دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.

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وتنتظر الأسواق المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، لاستقراء الوضع ومعرفة نوايا الفيدرالي للسياسة النقدية الأمريكية، وموعد البدء في خفض أسعار الفائدة.



وألمح الفيدرالي في بيانه إلى 3 تخفيضات في عام 2024 المنتظر بواقع متوسط 75 نقطة أساس، وهو أقل من توقعات السوق بخفض يصل إلى 125 نقطة أساس في 2024.



