الخميس 14-12-2023
الوكيل الاخباري
 

حماس: معركة طوفان الأقصى تقترب من نهايتها المشرفة

بشرى للمقترضين.. رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا رفع جديد على أسعار الفوائد

قرار مُرتقب من البنك المركزي الأردني بشأن الفوائد على القروض والتسهيلات

استشهاد 271 بينهم 69 طفلا برصاص الاحتلال في الضفة

للمرة الرابعة على التوالي .. الفيدرالي يثبت سعر الفائدة

تنويه هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

واشنطن تعلّق ترخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية للاحتلال

عسكريون إسرائيليون يعترفون بفشل إستراتيجيتهم بغزة

الامن العام : وفاة و3 اصابات بحادث سير

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

عاجل

حماس: معركة طوفان الأقصى تقترب من نهايتها المشرفة

الأربعاء، 13-12-2023 11:38 م

للمرة الرابعة على التوالي .. الفيدرالي يثبت سعر الفائدة

213798_12_1695236557


الوكيل الإخباري - أصدر الفيدرالي الأمريكي، اليوم الاربعاء، قراره الأخير بشأن الفائدة هذا العام، وجاء القرار كما توقع الاقتصاديون والمستثمرون بتثبيت الفائدة في نطاق 5.25% - 5.50% دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.

اضافة اعلان


وتنتظر الأسواق المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، لاستقراء الوضع ومعرفة نوايا الفيدرالي للسياسة النقدية الأمريكية، وموعد البدء في خفض أسعار الفائدة.


وألمح الفيدرالي في بيانه إلى 3 تخفيضات في عام 2024 المنتظر بواقع متوسط 75 نقطة أساس، وهو أقل من توقعات السوق بخفض يصل إلى 125 نقطة أساس في 2024.


إقرأ ايضا
moved_LYNXMPEHAA062_L

الذهب عالمياً يحلّق ويتجاوز مستويات الـ 2023 دولاراً للأوقية

0

بشرى للمقترضين.. رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا رفع جديد على أسعار الفوائد

7202326212042409675587

قرار مُرتقب من البنك المركزي الأردني بشأن الفوائد على القروض والتسهيلات

370654

الخزانة الأميركية: الاقتصاد العالمي قد يتأثر إن توسعت الحرب في غزة

125855162_gettyimages-864656070

انكماش اقتصاد بريطانيا بأكثر من المتوقع

9202330103253651933414

انخفاض دينارين على سعر ليرة الذهب 21 بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
0

بشرى للمقترضين.. رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا رفع جديد على أسعار الفوائد

7202326212042409675587

قرار مُرتقب من البنك المركزي الأردني بشأن الفوائد على القروض والتسهيلات

125855162_gettyimages-864656070

انكماش اقتصاد بريطانيا بأكثر من المتوقع

gold_3_800x533_L_1412670534

للمتداولين: اشتر الذهب إذا هبط إلى هذه المستويات.. قبل أن يسجل 3000 دولار

620229131930960027732

للمقترضين من البنوك .. بيانات هامة بشأن الفائدة نهاية الشهر الجاري

تنزيل

واشنطن تحصل على أكثر من 50 مليار يورو من بيع الغاز المسال للاتحاد الأوروبي