بعد التوترات في المصارف إلى أين يتجه الذهب عالمياً ؟

الوكيل الإخباري - حققت العقود الآجلة للذهب مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، واستقرت ضمن نطاق ممتاز قريبة من الهدف الرئيسي عند 2000 دولار، حيث حدت الاضطرابات الجديدة في الأزمة المصرفية من الولايات المتحدة إلى أوروبا من التداعيات الناجمة عن انتعاش الدولار الذي أثر على المعدن الأصفر.



وعاد الذهب إلى 2000 دولار للأوقية خلال الـ 24 ساعة الماضية ولكنه أغلق دون هذه المستويات المرتفعة يوم الجمعة الماضي مع ارتفاع مؤشر الدولار للمرة الأولى في أسبوع.

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وعلى الرغم من ارتفاع الدولار، إلا أن هروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، وخاصة الذهب، كان لا يزال واضحًا .



وجعلت المخاوف المتزايدة بشأن التضخم أن يظل الذهب في أذهان المستثمرين على الرغم من أن مسؤولا كبيرا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قال إنه قد تكون هناك حاجة لرفع الفائدة الأمريكية مرة واحدة هذا العام.



استقر سعر عقود الذهب الآجلة لتسليم أبريل عند 1,983.80 دولارا للأونصة على بورصة كومكس للمعادن في نيويورك، بانخفاض قدره 12.10 دولارا أو 0.6٪ خلال اليوم.



وسجلت العقود الآجلة للذهب أعلى مستوى لها في الجلسة عند 2,006 دولارات على مدار الأسبوع، وأظهر مكاسب بنسبة 0.5٪، مرتفعا للأسبوع الرابع على التوالي الذي حقق مكاسب صافية بأكثر من 9٪. ( investing )

