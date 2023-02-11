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السبت، 11-02-2023 10:23 ص

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي في الأردن، اليوم السبت، 306 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 268 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الأونصة عالميا سجل 1865 دولار للأونصة، مما ساهم بانخفاض أسعار الذهب محليا 30 قرشا للغرام.

وأشارت إلى أن الطلب والعرض في سوق الذهب محليا ما زال ضعيفا بالنسبة للوقت الحالي، وسط حذر شديد من قبل المقبلين على الشراء أو البيع.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 38 دينارا لجهة الشراء من المحلات و36.4 دينارا لجهة البيع.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

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