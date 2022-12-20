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الثلاثاء، 20-12-2022 04:22 م

بعد انفجار خط الأنابيب.. أسعار الغاز في أوروبا تقترب من 1250 دولارا

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الوكيل الإخباري - دلت معطيات بورصة لندن ICE، على أن أسعار الغاز في أوروبا بعد الانفجار في خط أنابيب الغاز يورنغوي - بوماري - أوجغورود زادت من وتيرة تسارعها واقتربت من 1250 دولارا لكل ألف متر مكعب.

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وافتتحت العقود الآجلة لشهر يناير على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا يقع في هولندا) التداول في المنطقة الحمراء عند 1150.2 دولار لكل ألف متر مكعب (-3.3٪).

وبلغ سعر الألف متر مكعب 1191.8 دولارًا (+ 0.2٪). وقبل ذلك بدقائق ، قفز السعر بشكل حاد إلى 1257.9 دولار (+ 5.6٪).

وتحولت الأسعار إلى المجال الإيجابي ونمو وتيرتها بشكل متسارع، بعد تقارير عن انفجار في خط أنابيب الغاز الرئيسي يورنغوي - بوماري - أوجغورود.

ويعبر هذا الخط الحدود الروسية- الأوكرانية بالقرب من محطة سودجا في مقاطعة كورسك، وهذه هي نقطة الدخول الوحيدة للغاز الروسي إلى أوكرانيا. ( روسيا اليوم )

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