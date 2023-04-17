الإثنين 17-04-2023
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بعد انهيارات البنوك .. أوروبا تعزز أدوات التعامل مع الأزمات المصرفية

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الإثنين، 17-04-2023 02:11 م

بعد انهيارات البنوك .. أوروبا تعزز أدوات التعامل مع الأزمات المصرفية

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الوكيل الاخباري - تجهز المفوضية الأوروبية إصلاحات لآلية إدارة الأزمات المصرفية في أعقاب الأحداث التي شهدها القطاع المصرفي في العالم سواء بتعثر بنك كريدي سويس السويسري أو انهيار عدة بنوك إقليمية أمريكية ومنها سيليكون فالي بنك .

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وأشارت وكالة "بلومبيرج" اليوم الاثنين، إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف تحسين أساليب التدخل في حالة انهيار أي بنك وتجنب عمليات السحب واسع النطاق للودائع في حال تعرض البنك لأزمة.


ونقلت عن مصادر مطلعة القول، إن إصلاح الآلية يستهدف توفير خطوط ائتمان من الاتحاد الأوروبي لتوفير السيولة النقدية للبنوك المتعثرة قبل انهيارها، على أن يتم توفير ضمانات هذه الخطوط إما من ميزانية الدولة الموجود فيها البنك أو من ميزانية الاتحاد الأوروبي. ( الاقتصادية


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