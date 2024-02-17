بعد جلسة دراماتيكية.. النفط يحقق مكاسب للأسبوع الثاني

الوكيل الإخباري - شهدت أسعار النفط جلسات دراماتيكية خلال الأسبوع الماضي، بين ارتفاع وانخفاض لكن في النهاية طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تباطؤ الطلب.

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كما ساهمت عدة عوامل في هذا التذبذب، بما في ذلك القفزة في مخزونات الخام بواقع 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات محللين بأن ترتفع فقط بواقع 2.6 مليون برميل.



ومع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بعد بيانات التضخم ما أدى إلى جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.



