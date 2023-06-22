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الخميس، 22-06-2023 02:29 م

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

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الوكيل الإخباري - قرر بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس من 4.50% إلى 5.00% فيما توقع الخبراء الرفع بـ 25 نقطة أساس فقط إلى 4.75%.

ويرتفع الباوند الإسترليني عقب صدور القرار إلى 1.28 مقابل الدولار الأمريكي ارتفاعًا بـ 0.26%.

صوتت لجنة السياسة النقدية بسبعة أصوات مع الرفع بـ 50 نقطة أساسي مقابل صوتين للرفع بـ 25 نقطة أساس فقط. ليرتفع سعر الفائدة الأساسي للبنك إلى 5٪. وتحدت هذه الخطوة توقعات السوق، التي كانت قد حددت نحو 60٪ فرصة لرفع 25 نقطة أساس.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن مايو في إنجلترا صعودًا بـ 8.7% ولم ينجح في التباطؤ مقارنة ببيانات إبريل السابق.

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