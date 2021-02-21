الأحد 21-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير التربية: تعليق التعليم الوجاهي غير مطروح حاليا

لجنة الاوبئة تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا مجدداً

تحويل مخالفين للعزل المنزلي إلى المستشفى الميداني

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين

وزير الصحة : اجتماع للجنة الأوبئة بعد ارتفاع الاصابات

انهيار يكشف عن مغارة بالرمثا

مصدر رسمي ينفي لـ الوكيل اتخاذ قرارات جديدة بعد ارتفاع الاصابات

روسيا تسجل انخفاضا في عدد الإصابات بكورونا

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الخريسات

ارتفاع نسبة فحوصات كورونا الإيجابية بالاردن إلى 15.6%

الأحد، 21-02-2021 04:42 م

بينما تعاني البلاد وضعا اقتصاديا صعبا

بنك السودان المركزي يشرح أسباب تعويم الجنيه

1-1363279
الجنيه السوداني


الوكيل الإخباري - كشف البنك المركزي في السودان، الأحد، عن الأسباب التي دفعت إلى توحيد صرف الجنيه، بينما تعاني البلاد وضعا اقتصاديا صعبا يتفاقم منذ أعوام.

وأشارت المؤسسة المالية، في بيان، إلى سياق هذا القرار، مثل ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع عجز ميزان المدفوعات، مما أدى إلى تفاقم التضخم في السودان.

اضافة اعلان

وفي المنحى نفسه، تعددت أسعار صرف الجنيه السوداني، بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وسط تراجع مستمر للعملية المحلية.


وتحدث البيان أيضا عن دور انفصال دولة جنوب السودان، لأن هذا الحدث أدى إلى فقدان معظم احتياطي النفطي، وتفاقمت الأزمة أكثر بسبب الحظر الأميركي ووجود اسم السودان في قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.


وأوضح البنك المركزي، أنه عقب توالي محطات إيجابية، مثل إزالة اسم السودان من القائمة وتوقيع "اتفاقية جوبا"، اختارت السلطات أن تعيد النظر في كافة السياسات الاقتصادية، أملا في المساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 

وبناء على السياسة الجديدة، راسل مصرف السودان المركزي، شركات الصرافة، لأجل تنفيذ الإصلاحات، بدء من الأحد 21 فبراير.

 

وذكر البيان أن رأي الحكومة الانتقالية استقر على تبني إجراءات تستهدف إصلاح نظام الصرف وتوحيده، وذلك عبر انتهاج ما يعرف بـ"نظام سعر الصرف المرن المدار".
ويقول البيان إن الهدف من هذه الإصلاحات هو توحيد واستقرار سعر الصرف، إضافة إلى تحويل الموارد من السوق الموازية إلى السوق الرسمية.

 

ويراهن القرار أيضا على استقطاب تحويلات السودانيين العاملين في الخارج عبر القنوات الرسمية، واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي.


ويقول المركزي السوداني إنه يراهن على تطبيع العلاقة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، فضلا عن الحد من تهريب السلع والعملات وقطع الطريق على المضاربين.

 

 المصدر : سكاي نيوز

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة








 




 

 


 

إقرأ ايضا
6030fd1b4c59b74c637ea92a

خبراء يكشفون مستقبل عملة البيتكوين

محروق

ترجيح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية

2202115131938669344677

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6 مليون دينار

ذهب-تونس-700x430

أسعار الذهب الأحد 21/2/2021

11202026113310548935453

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

Sudan-currency-sudan-money

السودان تعلن تعويما جزئيا لسعر صرف عملتها

أخبار متعلقة
Sudan-currency-sudan-money

السودان تعلن تعويما جزئيا لسعر صرف عملتها

OrganicWheat_Lead

السودان.. اكتمال زراعة 500 ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة

Cairo_Alexandria_Desert_Road-day

وزير النقل المصري يكشف عن مخطط إنشاء طريق بري يربط بلاده بـ9 دول