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الإثنين، 26-07-2021 01:29 م

بورصة عمان تدعو الشركات المُدرجة لديها لتزويدها بالبيانات المالية الربعية

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الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي إن البورصة تدعو الشركات المدرجة لديها لاستكمال تزويدها بالبيانات المالية للربع الثاني المراجعة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 30/6/2021، وذلك عبر نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL- الوسيلة الوحيدة المعتمدة للإفصاح.اضافة اعلان


وأكد الوظائفي في بيان صحفي الاثنين أن بورصة عمان ستقوم بإيقاف التداول في أسهم الشركات المخالفة والتي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية للربع الثاني المراجعة من قبل مدقق حساباتها اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية شهر تموز الحالي إلى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة، استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات ادراج الأوراق المالية لعام 2018، وذلك بهدف تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الإستثماري.

وقالت البورصة إنها ستقوم بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات المرحلية المراجعة بالإعلان من خلال مختلف وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة، حيث ستكون الشركات التي لن تلتزم بالموعد المقرر عُرضة للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية للربع الثاني التزاماً بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، إذ تُلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات مرحلية مراجعة من مدققي الحسابات، تعزيزاً لمبدأي الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب.

 




 

 


 

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