الأحد 14-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بدء تنفيذ عطاء الإنارة في طريق عمان التنموي

التربية : إعادة النظر بقرار امتحان التوجيهي للنظام البريطاني

الحكومة تبحث قرارات هامة اليوم

مطالبات نيابية بطرح الثقة بحكومة الخصاونة

اليونيسف :عدد قياسي للمدارس التي تم إغلاقها بجائحة كورونا حول العالم

الطب الشرعي لـ الوكيل: تعاملنا مع 7 من متوفي حادثة مستشفى السلط

تعديل ساعات العمل لمركز إيداع الأوراق المالية

وفيات كورونا السبت شملت وفيات مستشفى السلط

تأجيل عقد المؤتمر العربي الثاني للخدمة الطبية

الفراية : 9 وفيات بحادثة مستشفى السلط الحكومي

الأحد، 14-03-2021 01:17 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

82020413354432779459


الوكيل الاخباري - اغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، بتداول 13.5 مليون سهم، موزعة على 2164 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 7.1 مليون دينار.

اضافة اعلان

وانخفض مؤشر البورصة عند النقطة 1747، بنسبة 0.20 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 36 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة اخرى.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202012114157385792364

استقرار مؤشر بورصة عمان في افتتاحه

ذهب 1

أسعار الذهب الأحد 14/3/2021

RTS18BXU

البيتكوين يسجل رقما قياسيا جديدا

gyK8MXHM4Vmfa8Iq91vVypqkywXi-MsbOLxabYdW42jZFdwSFUQfA4xRhHAP6Vq7KZfIQ-yNN2Pq59hzX9nAhQ9m8PDsy7PdGznqCuY39A8XWbSl9Y98aprLzTrVFDfwJesb_KVO

البنك الدولي يمنح 19 دولة أفريقية 22.5 مليون دولار

2217731-1026475734

إلغاء نظام الكفيل يدخل حيز التنفيذ في السعودية

disney-office

أصول شركة والت ديزني تتجاوز 200 مليار دولار

أخبار متعلقة
1998345772-1-750x430-1-750x430-1

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 7.4 مليون دينار

0b9a0780df000b0bd8809ff3f1389bc9

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 9.1 مليون دينار

12202023135118443611985

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 9.8 مليون دينار

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 7.7 مليون دينار

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 7.9 مليون دينار

427

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.3 مليون دينار

741299699 (1)

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 7.7 مليون دينار