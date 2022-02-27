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الأحد، 27-02-2022 10:17 ص

الأردنيون يحتلون المرتبة الأولى بعدد المستثمرين في المناطق الحرة

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام المناطق الحرة الأردنية عبد الحميد الغرايبة إن نسبة الاستثمارات العربية والأجنبية بالمناطق الحرة العامة والخاصة بالمملكة بلغت بنهاية العام الماضي 52,2 بالمئة، من حجم الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 460 مليون دينار، مشيرا إلى أنها استثمارات نوعية حيث بلغ متوسط حجم رأس المال نحو مليون ومئتي ألف دينار.

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وبين الغرايبة أن المستثمرين الأردنيين احتلوا المرتبة الأولى بنسبة وصلت إلى نحو 52 بالمئة من إجمالي عدد المستثمرين في المناطق الحرة العامة والخاصة، بحجم رأس المال المسجل وصل إلى حوالي 47,4 بالمئة من إجمالي حجم رأس المال المسجل في المناطق الحرة العامة والخاصة، حيث بلغ حجم رأس المال المسجل للاستثمارات الأردنية حوالي 415 مليون دينار، ومتوسط حجم رأس المال بلغ نحو 157 ألف دينار.


وأشار إلى أن عدد المستثمرين من مختلف الجنسيات العربية لنفس العام جاء بالمرتبة الثانية بنسبة وصلت إلى حوالي 45,1 بالمئة من إجمالي عدد المستثمرين في المناطق الحرة العامة والخاصة، بحجم رأس المال المسجل وصل إلى حوالي 32,5 بالمئة، من إجمالي حجم رأس المال المسجل في المناطق الحرة العامة والخاصة، حيث بلغ حجم رأس المال المسجل للاستثمارات العربية نحو 285 مليون دينار، ومتوسط حجم رأس المال بلغ نحو 123 ألف دينار.


وأضاف أن عدد المستثمرين من مختلف الجنسيات الأجنبية غير العربية لنفس العام جاء بالمرتبة الثالثة بنسبة وصلت إلى نحو 2,9 بالمئة، من إجمالي عدد المستثمرين في المناطق الحرة العامة والخاصة، بحجم رأس المال المسجل وصل إلى نحو 20,1 بالمئة، من إجمالي حجم رأس المال المسجل في المناطق الحرة العامة والخاصة، حيث بلغ حجم رأس المال المسجل للاستثمارات الأجنبية حوالي 176 مليون دينار.


وفيما يتعلق بالعقود الاستثمارية بنهاية العام الماضي، أوضح الغرايبة أن عدد العقود الاستثمارية في المناطق الحرة في مختلف المناطق الحرة بلغت 3317 عقداً استثماريا في نهاية العام 2021، توزعت بين الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية.



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