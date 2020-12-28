بورصة موسكو تتلون بالأخضر

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات مالية روسية أن مؤشري بورصة موسكو، ارتفعا اليوم الاثنين.

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وقد ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.45% إلى 3261 نقطة، أما المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار فقد صعد بنسبة 1.12% إلى 1393 نقطة.





وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 41 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 73.75 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 42 كوبيكا إلى 90.14 روبل.

المصدر : روسيا اليوم

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