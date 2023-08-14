توقعات بخفض الفائدة بأميركا تدريجياً منتصف 2024

الوكيل الإخباري - توقع بنك غولدمان ساكس، أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في دورة تخفيف السياسة النقدية بنهاية يونيو من العام المقبل، عبر تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية.

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وقال الاقتصاديان في البنك الأميركي، جان هاتزيوس وديفيد ميركل، في مذكرة نشرت أمس الأحد، إن خفض الفائدة سيأتي بالتزامن مع اقتراب معدل التضخم في الولايات المتحدة من المستوى المستهدف عند 2 % .



وبحسب توقعات غولدمان ساكس، فإن الفيدرالي الأميركي سيتجنب رفع الفائدة الشهر المقبل، وأن يعلن في نوفمبر المقبل أن التضخم وصل إلى حدود آمنة لا تستدعي رفعا جديدا للفائدة.



ويتوقع غولدمان ساكس، ألا يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجددا حتى يونيو المقبل، مرجحا أن يبدأ بعد ذلك خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كل ربع سنة.