خبراء يتوقعون تجاوز الذهب عالمياً حاجز الـ2500 دولار قريباً

الوكيل الإخباري - توقع خبراء اقتصاديون أن تواصل أسعار الذهب التحليق خلال الفترة المقبلة على الرغم من المستويات الحالية المرتفعة التي يستقر عندها المعدن النفيس منذ شهور، ويشيرون إلى أنه قد يكسر حاجز الـ2500 دولار أميركي للأونصة خلال العام المقبل.

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وقال تقرير نشرته شبكة (CNBC) الأميركية، أن أسعار الذهب في طريقها للارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2024، وذلك بسبب التطورات المتعلقة بأسعار الفائدة، حيث يتوقع أن تعاود الانخفاض خلال العام المقبل، فضلاً عن مخاوف الركود التي تلوح في الأفق والتي ترفع من دور الذهب كملاذ آمن.



وكانت أسعار الذهب قد سجلت أعلى مستوى قياسي لها يوم السابع من أغسطس الحالي عند 2072.5 دولار للأونصة، فيما يقول المحللون والخبراء إن من الممكن أن تتجاوز الأسعار هذا المستوى وتسجل رقماً قياسياً أعلى خلال الفترة المقبلة.

وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة رفع أسعار الفائدة في مارس 2022، حيث ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته طوال 40 عاماً في الولايات المتحدة. وخلال أقل من عامين ارتفعت تكاليف الاقتراض إلى ما بين 5.25% إلى 5.5%.