بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

الوكيل الاخباري - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت ارتفاعاً بنسبة 3.3% خلال شهر أيلول من عام 2023 بالمقارنة مع ذات الشهر خلال عام 2022 لتبلغ 298.4 مليون دولار (211.6 مليون دينار).



اما خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 فبلغت 2,562.9 مليون دولار (1,817.1 مليون دينار)، مقابل 2,539.4 مليون دولار (1,800.4 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022، وبارتفاع نسبته 0.9%.

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