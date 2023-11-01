الأربعاء 01-11-2023
الوكيل الاخباري

القسام تدمّر دبابتين

جيش الاحتلال يحاول التوغل والمقاومة تتصدى بعنف

بيان عاجل صادر عن مجلس النواب

الملك يلتقي العاهل البحريني ويؤكد ضرورة العمل نحو هدنة إنسانية في غزة

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

الحكومة : استدعاء السفير الأردني في إسرائيل فورا

شاهد.. تساقط غزير للأمطار في الأردن اليوم

الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه الى 14 منذ بدء الاجتياح البري لغزة

القسام : اسقطنا برج للمراقبة داخل موقع "أبو مطيبق" العسكري

مدير المستشفى الميداني بغزة: نطمئن جلالة الملك والأردنيين بأن طواقمنا بخير

عاجل

جيش الاحتلال يحاول التوغل والمقاومة تتصدى بعنف

الأربعاء، 01-11-2023 05:43 م

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

10202328105748121136737


الوكيل الاخباري - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت ارتفاعاً بنسبة 3.3% خلال شهر أيلول من عام 2023 بالمقارنة مع ذات الشهر خلال عام 2022 لتبلغ 298.4 مليون دولار (211.6 مليون دينار).

اما خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 فبلغت 2,562.9 مليون دولار (1,817.1 مليون دينار)، مقابل 2,539.4 مليون دولار (1,800.4 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022، وبارتفاع نسبته 0.9%.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


إقرأ ايضا
a9877fed2c5a7f1cdd940a2efb1cf57c

22.5 مليون الصادرات التجارية للزرقاء الشهر الماضي

VWzVl7PZ2DkI52E9qWP2vLbnZjR9VNwSV6Ys0jaI

الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير الفائدة اليوم وتوقعات بالتثبيت للمرة الثانية على التوالي

اسعار-الذهب-في-الاردن-اليوم-الاربعاء-780x470

انخفاض اسعار الذهب بالاردن اليوم الاربعاء

223

النفط يرتفع وبرميل برنت يسجل 85 دولارا

LYNXMPEJA00Z2_L

فرصة للراغبين بالتداول والشراء .. هبوط ملفت على أسعار الذهب عالمياً

6541116d4c59b773a56fcc59

انكماش اقتصاد منطقة اليورو

أخبار متعلقة
102023504525109970615

المركزي: 17.4 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية

0L5A1485 - Copy

مؤشرات الاقتصاد الوطني تتصاعد إيجابيا لتحقيق النمو المنشود

1697056256027

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 175 نقطة

38f4c2ca-سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

326295_5_1622970736

13.2 % انخفاض على قيمة الشيكات المتداولة الشهر الماضي

651c0aea42360443c501f802

بيسكوف: الاهتمام بسعر الدولار في روسيا صار من الماضي