الإثنين 11-09-2023
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الإثنين، 11-09-2023 10:03 ص

بيان مجموعة العشرين الختامي.. 9 توصيات اقتصادية تهم العالم

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الوكيل الإخباري - أكد قادة مجموعة العشرين G20، أهمية تعزيز التعاون الدولي، في ظل استمرار الرياح المعاكسة التي تواجه نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وما أسهمت به التحديات والأزمات المتتالية على مدى الأعوام المنصرمة من تأثيرات سلبية على المكتسبات المتحققة في خطط 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وجاء في البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين، التي اختتمت اليوم في الهند، تحت شعار " أرض واحدة عائلة واحدة، مستقبل واحد" 9 توصيات تهم العالم.

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وقال البيان:" نلتزم نحن قادة مجموعة العشرين بتكثيف الجهود والعمل مع شركائنا بصورة عملية وملموسة، من أجل":

تعزيز نمو اقتصادي متين ومستدام وشامل ومتوازن.
تعجيل تنفيذ خطط 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
تحسين التدابير الطبية وتيسير وصول الإمدادات الطبية .

تعزيز النمو المرن من خلال معالجة ديون الدول النامية.
إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعظيم أثرها الإنمائي.
تحسين وتيسير الوصول للخدمات الرقمية والبنى التحتية الرقمية.
تعزيز توافر فرص العمل المستدامة الصحية الآمنة والمربحة.
العمل على تعزيز مشاركة المرأة.
إدراج مرئيات الدول النامية وتعزيز الدور في اتخاذ القرارات العالمية.

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