تباين أداء بورصات الخليج مع ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي

الوكيل الإخباري - تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج الثلاثاء وسط ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة يوم الغد وبعد الغد.

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ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الأربعاء، بعد رفعه سابقا لها بواقع 475 نقطة أساس منذ مارس العام الماضي من مستوى يقارب الصفر إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.75 و 5%.



وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر، عُملاتها بالدولار وتتبع تحركات السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي عن كثب، مما يجعل المنطقة تتأثر مباشرة بسياسة التشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.



ومالت أغلب المؤشرات الرئيسية للتراجع بحلول مقتفية أثر أسواق النفط:

- تراجع مؤشر السوق السعودية بـ 0.9 بالمئة إلى 11,184 نقطة.



- تراجع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.45 بالمئة إلى 9,660 نقطة.



- تراجع مؤشر سوق الكويت الأول بنسبة 1.1 بالمئة إلى 7,793 نقطة.



- تراجع مؤشر بورصة مسقط بـ 0.59 بالمئة إلى 4,724 نقطة.



- تراجع مؤشر بورصة البحرين بـ 0.18 بالمئة إلى 1,898 نقطة.



وفي الجهة الأخرى:

- ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بـ 0.74 بالمئة إلى 3,562 نقطة.



- ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.42 بالمئة إلى 10,315 نقطة.



وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، لتواصل الخسائر التي شهدتها الجلسة السابقة، إذ أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين وتوقعات زيادة أسعار الفائدة الأميركية على السوق.



وتترقب أسواق المنطقة غدا صدور تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والتي سيستعرض فيها توقعاته حول اقتصادات المنطقة خلال العام الجاري. ( سكاي نيوز )

