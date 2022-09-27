تحديد موعد تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والسعودية

الوكيل الإخباري - ناقش اجتماع، جمع مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة بوفد سعودي برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة المهندس مازن بن علي البهكلي، الاتفاقيات الثلاث الخاصة بمشروع الربط الكهربائي الأردني-السعودي، والتي يتوقع الانتهاء منها وتوقيعها رسمياً قبل نهاية العام الحالي.

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وقال الرواشدة، اليوم الثلاثاء، إن الجانبين توافقا على أن يتم في النصف الثاني من عام 2025 تشغيل مشروع الرابط تجارياً، مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا خلال اجتماعات عُقدت في عمّان على مدى يومين سير العمل بالمشروع الأردني-السعودي بما يعزز التعاون القائم بين البلدين في مجال الطاقة.



وأكد على أهمية المشروع في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في البلدين من خلال توفير الدعم اللازم، إضافة إلى تبادل الطاقة الكهربائية في أوقات ذروة الأحمال لدى الجانبين.



وأكد الرواشدة أهمية منظومات الربط الكهربائي البيني في تخفيض كلف الطاقة الكهربائية ورفع استقرار هذه الأنظمة، لافتا الى أن التحول للشبكات المرنة و منظومات الربط الكهربائي البيني بين الدول أصبح ضرورة من ضرورات أنظمة الطاقة الكهربائية الحديثة.