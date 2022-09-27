الثلاثاء 27-09-2022
الوكيل الاخباري

الذهب عالمياً يسجل مرابح مفاجئة

النفط يرتفع عالمياً وتوقعات بخفض الإنتاج

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفلة غرام في عمان

الملك يبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي مع اليابان

تعرف على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الثلاثاء

تحديد موعد تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والسعودية

الصحة: مطعوم الكوليرا ليس مدرجا في برنامج التطعيم الوطني

تمديد توقيف متهمي عمارة اللويبدة لمدة أسبوع

تأهيل أفضل 5 ائتلافات لمشروع الناقل الوطني

قرار بحظر استيراد واستخدام مادة ضارة بالصحة في الأردن

 
الثلاثاء، 27-09-2022 10:43 ص

تحديد موعد تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والسعودية

0L5A8804


الوكيل الإخباري - ناقش اجتماع، جمع مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة بوفد سعودي برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة المهندس مازن بن علي البهكلي، الاتفاقيات الثلاث الخاصة بمشروع الربط الكهربائي الأردني-السعودي، والتي يتوقع الانتهاء منها وتوقيعها رسمياً قبل نهاية العام الحالي.

اضافة اعلان


وقال الرواشدة، اليوم الثلاثاء، إن الجانبين توافقا على أن يتم في النصف الثاني من عام 2025 تشغيل مشروع الرابط تجارياً، مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا خلال اجتماعات عُقدت في عمّان على مدى يومين سير العمل بالمشروع الأردني-السعودي بما يعزز التعاون القائم بين البلدين في مجال الطاقة.


وأكد على أهمية المشروع في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في البلدين من خلال توفير الدعم اللازم، إضافة إلى تبادل الطاقة الكهربائية في أوقات ذروة الأحمال لدى الجانبين.


وأكد الرواشدة أهمية منظومات الربط الكهربائي البيني في تخفيض كلف الطاقة الكهربائية ورفع استقرار هذه الأنظمة، لافتا الى أن التحول للشبكات المرنة و منظومات الربط الكهربائي البيني بين الدول أصبح ضرورة من ضرورات أنظمة الطاقة الكهربائية الحديثة.


إقرأ ايضا
429780_1_1634190371

النفط يرتفع عالمياً وتوقعات بخفض الإنتاج

9202226103414914057955

تعرف على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الثلاثاء

untitled-1_0001_aot-3-min

محاسنة: مخزون الغاز البترولي المسال يكفي المملكة استهلاك 16 يوما

سعر-الذهب-الآن

أسعار الذهب الثلاثاء في الأردن

فغاغاغاا

بتكوين تتجاوز 20 ألف دولار لأول مرة في أسبوع

shutterstock_795560599

تقرير اقتصادي: الاقتصاد العالمي سيتعرض لصدمة أكبر مما كان متوقعا

أخبار متعلقة
Kl1ZNqiH0HaI2BUnoJzV8ZmHaApvMvLrodN3SB1M

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن 68 مليون و200 ألف دينار حتى نهاية آب

تعريف_سعر_الفائدة

قرار مرتقب غداً برفع الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وحتمية انعكاسه على القروض محلياً

حكم-سرقة-الكهرباء-والتلاعب-في-عدادات-الكهرباء

تجميد دعم الكهرباء عن هذه العدادات

1663488627269

صناعات غذائية أردنية تعزز تواجدها بالسوق السعودية

1662359837113

الجغبير: الصناعة الأردنية تصل لأكثر من 140 سوقا حول العالم

1661863900390

جمعية رجال الأعمال تبحث العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع السعودية